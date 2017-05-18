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Россиянин обнаружил в Антарктиде инопланетный корабль
Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что благодаря сервису Google Earth он обнаружил в Антарктиде потерпевший крушение «космический корабль». В доказательство Дегтярев опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, содержащую спутниковые снимки его находки.
В своем блоге на cont.ws Дегтярев рассказал, что «звездолет» стал заметен поле того, как в Антарктиде началось таяние льдов. «Случайно нашел нечто потрясающее. На сайте Google Earth по координатам 73°13'55.09"S,71°57'12.98"W (это остров Eklund) в Антарктиде, в 170 километрах от берега на скале, лежит то, что принято называть звездолетом. Просто огромный аппарат размером 600 метров, врезался в скалу и остался в этом плену на века», - написал он. По его словам, «корабль» присутствует на спутниковых снимках с 1989-го по 2013 год, а «на снимке 1999 года даже видно крыло (или то, что на него похоже)».
По мнению россиянина, «корабль хорошо сохранился, и найти его труда не составит», однако он усомнился в том, что людям стоит исследовать его находку. «Кто знает какой «ящик Пандоры» мы вскроем, если сумеем проникнуть внутрь мертвого космолета прилетевшего из глубины Вселенной?» - отметил Дегтярев.
Как отмечает «Ура.ру», Дегтярев получил известность, когда в 2012 году заявил, что услышал по одному из каналов в радиоэфире просьбы о помощи от пассажиров пропавшего в Свердловской области самолета АН-2. Затем он занялся расследованием катастроф с помощью анализа спутниковых фотографий. В частности, пытался найти ракетную установку, из которой был сбит малайзийский Boeing в Донбассе.
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