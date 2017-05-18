Россиянин обнаружил в Антарктиде инопланетный корабль

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что благодаря сервису Google Earth он обнаружил в Антарктиде потерпевший крушение «космический корабль». В доказательство Дегтярев опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись, содержащую спутниковые снимки его находки.

В своем блоге на cont.ws Дегтярев рассказал, что «звездолет» стал заметен поле того, как в Антарктиде началось таяние льдов. «Случайно нашел нечто потрясающее. На сайте Google Earth по координатам 73°13'55.09"S,71°57'12.98"W (это остров Eklund) в Антарктиде, в 170 километрах от берега на скале, лежит то, что принято называть звездолетом. Просто огромный аппарат размером 600 метров, врезался в скалу и остался в этом плену на века», - написал он. По его словам, «корабль» присутствует на спутниковых снимках с 1989-го по 2013 год, а «на снимке 1999 года даже видно крыло (или то, что на него похоже)».

По мнению россиянина, «корабль хорошо сохранился, и найти его труда не составит», однако он усомнился в том, что людям стоит исследовать его находку. «Кто знает какой «ящик Пандоры» мы вскроем, если сумеем проникнуть внутрь мертвого космолета прилетевшего из глубины Вселенной?» - отметил Дегтярев.