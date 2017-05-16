Петербургские коммунальщики почистили дверь в фоторедакторе

Детективная история с очисткой двери от объявлений произошла в Петродворцовом районе Петербурга. Коммунальщиков заподозрили в том, что они отчитались о своей работе с помощью фоторедактора, а когда скандал набрал обороты, в деле появилась краска контрастного цвета.

Об этой истории стало известно благодаря петербуржцу Георгию Федорову . Еще в январе 2017 года он обратил внимание, что дверь дома по Ропшинскому шоссе, 3, корпус, 3 выглядит неухоженно из-за следов объявлений. Горожанин оставил жалобу на портале "Наш Петербург", который создан Смольным специально для приема сигналов от неравнодушных жителей.

Федорову пришел лаконичный ответ, что для очистки двери нужно дождаться теплой погоды. 16 мая на портале появилось сообщение, что дверь приведена в надлежащее состояние и что администрация Петродворцового района проверила результат. В качестве доказательства прилагался снимок, так называемая "фотофиксация".

Но, по словам Федорова, на момент ответа сама дверь как была грязной, так и оставалась. Петербуржец предположил, что коммунальщики для ответа воспользовались фоторедактором.

С вопросом, как так получилось "РГ" обратилась в администрацию Петродворцового района Петербурга. Пока чиновники готовили ответ, сообщение Федорова о подрисованном благоустройстве разошлось по социальным сетям. И на многострадальной двери появились "заплатки", выполненные контрастной краской. Причем те самые объявления, из-за которых разгорелся скандал, так и не почистили. По цвету краска не совпадала с той, что была в фотофиксации. Это заметили чиновники.

Как следует из официального ответа заместителя главы администрации Петродворцового района Натальи Дмитриевой , по результатам проведенной проверки в адрес управляющей компании ООО "РуссобалтСервис+" направлено обращение о предоставлении разъяснений.

Сам же Георгий Федоров сложившейся ситуацией недоволен. По его словам, после того, как коммунальщики покрасили фрагменты двери, она стала выглядеть еще хуже.