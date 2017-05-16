Названо самое грязное место в мире

Самым загрязненным местом на планете оказался необитаемый остров Хендерсон, расположенный в Тихом океане и принадлежащий Великобритании. Об этом сообщает NPR со ссылкой на доклад Национальной академии наук США.

На острове, который находится между берегами Новой Зеландии и Латинской Америки, ученые зафиксировали самую большую концентрацию мусора на один квадратный метр. Плотность загрязнения там составляет 671 объект на метр в квадрате. Площадь Хендерсона составляет 4,3 гектара.

Число различных пластиковых вещей на берегах острова примерно равно 37 миллионам. Вес этого мусора составляет более 17 тонн. Кроме того, по мнению ученых, под 10-сантиметровым слоем песка погребено еще множество пластиковых отходов. На пляж шириной в десять метров попадает в среднем около 27 новых объектов ежедневно.

Причиной сложившейся ситуации ученые назвали резкий рост производства пластика во второй половине прошлого века. В итоге все отходы – «от мусора, сметаемого в ливневые стоки, до обломков, упавших с рыбацких лодок» - попадают на «неудачно» расположенный остров из-за океанских течений.

На Хендерсоне гнездятся особые виды буревестника и коростели, а также вымирающий вид зеленой черепахи. Из-за пластикового мусора птицам и животных сложно найти себе пропитания или сделать гнездо.

Летом прошлого года специалисты университета Абердина (Шотландия) выяснили, что Марианская впадина является одним из самых грязных мест в мире. Анализ содержимого тела глубоководных рачков из Марианской впадины показал, что уровень токсичных веществ в этом месте значительно выше, чем в прибрежных водах океана. Ученые пояснили, что все отходы, когда-либо выброшенные в океан, «в итоге окажутся на дне».