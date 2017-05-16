Огненный дождь после удара молнии в Китае попал на видео

Молния, которая попала в одну из самых оживленных улиц в китайском городе Шэньян, стала причиной возникновения огненного дождя. Видеорегистратор одной из машин снял уникальное и пугающее явление.

Такой необычный эффект получился из-за взрыва гирлянды, которая была развешена на деревьях вдоль дороги – молния попала в одно из них. В результате инцидента никто не пострадал.

В конце апреля молния попала в диктора из Китая во время прямого эфира. Читать далее>>