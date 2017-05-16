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Огненный дождь после удара молнии в Китае попал на видео
Фото: кадр видео
Молния, которая попала в одну из самых оживленных улиц в китайском городе Шэньян, стала причиной возникновения огненного дождя. Видеорегистратор одной из машин снял уникальное и пугающее явление.
Такой необычный эффект получился из-за взрыва гирлянды, которая была развешена на деревьях вдоль дороги – молния попала в одно из них. В результате инцидента никто не пострадал.
В конце апреля молния попала в диктора из Китая во время прямого эфира. Читать далее>>
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