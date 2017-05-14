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Газета.Ru

На севере Москвы возле мусорных баков нашли трехметрового питона

В Москве выбросили трехметрового питона
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На севере Москвы во дворе одного из домов обнаружили трехметрового питона возле мусорных баков, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По адресу: Дмитровское шоссе, д. 41, корп. 2, во дворе дома у мусорных баков лежит трехметровый питон", - сказал источник.
Он добавил, что очевидцы вызвали полицию.
Подробности о владельцах питона устанавливаются.
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