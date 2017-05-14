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На севере Москвы возле мусорных баков нашли трехметрового питона
На севере Москвы во дворе одного из домов обнаружили трехметрового питона возле мусорных баков, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По адресу: Дмитровское шоссе, д. 41, корп. 2, во дворе дома у мусорных баков лежит трехметровый питон", - сказал источник.
Он добавил, что очевидцы вызвали полицию.
Подробности о владельцах питона устанавливаются.
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