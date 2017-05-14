В солдатском меню Литвы селедку и изюм заменили на гамбургеры и лазанью

В новом солдатском меню, разработанном в Литве после увеличения на 25% расходов на армейское питание, не осталось селедки и изюма, но появились гамбургеры и лазанья.

Литовские солдаты с мая питаются наравне с союзниками по НАТО , тем самым, как отмечается, они больше не подвергаются "кухонной дискриминации". До этого на пищевое довольствие командированного в Литву солдата Североатлантического альянса в день выделялось €8, литовский питался за €6. Такую разницу министр обороны Раймундас Кароблис назвал "деморализующим фактором". "Особенно дискриминация бросалась в глаза там, где литовцы и военные союзников находятся вместе", - сказал он.

В апреле правительство увеличило солдатский паек до уровня союзников по НАТО, а к маю разработали новое меню. В него включены гамбургеры и лазанья, шведские фрикадельки, свежие овощи и фрукты, много других блюд, которых литовскому солдату не предлагалось. Рацион, однако, претерпел и иные изменения. Кое-что из него исключено. Опросы военнослужащих показали, что некоторые блюда основной массе не нравятся. В результате армейские повара отказались от селедки, печени, бурачков и изюма.

Вегетарианство по-армейски

Специально военные не уточняют, но наверняка содержательнее стало и вегетарианское меню, введенное в феврале текущего года. С того времени военнослужащие могут выбрать между обычным и двумя типами вегетарианского меню, в том числе без блюд из мяса, мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, а также меню вообще без продуктов животного происхождения. По утверждению министерство обороны , все варианты соответствуют нормам питания по калорийности и другим параметрам.

На введение вегетарианской альтернативы командованию пришлось пойти после обращения в службу контролера по равным возможностям общины кришнаитов. В 2015 году Литва восстановила упраздненный в 2008-м призыв на воинскую службу. Патриотически настроенные кришнаиты не склонны придерживаться радикальных взглядов и служить не отказывались, но сталкивались с проблемой в армейской столовой.

Убеждения не позволяют им употреблять в пищу мясные, рыбные блюда, яйца. Но на одном гарнире армейскую нагрузку выдержать сложно. "В таких условиях исполнение гражданского долга - служба в вооруженных силах - становится практически невозможным", - отметил один из лидеров кришнаитов Эгидиюс Пупкявичюс.

Служба контролера по равным возможностям провела по этому поводу расследование о возможной дискриминации в вооруженных силах по религиозным принципам и убеждениям. Военным пришлось сесть за составление вегетарианского меню.