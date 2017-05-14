Демонстранты устроили акцию протеста в гольф-клубе Трампа

Группа из 200 демонстрантов устроила акцию в гольф-клубе президента США Дональда Трампа в Калифорнии, разлегшись на земле таким образом, что образовали призыв "Сопротивляйтесь!", передает телеканал ABC News.

Как отмечает телеканал, в акции участвовали члены группы Indivisible San Pedro, которая известна своей критикой политики Трампа. Они устроили флешмоб на территории гольф-клуба Trump National Golf Club с целью выразить свое презрение к главе американского государства и призвать граждан страны сопротивляться его президентству и его политике.

По данным газеты Los Angeles Times, для того, чтобы изобразить это слово на земле, участникам флешмоба понадобилось около 15 минут. После этого они спели песню "Боже, благослови Америку".

На место прибыли помощники шерифа округа Лос-Анджелес, но они не вмешивались в акцию, в результате демонстрации никого не задержали, отмечает телеканал.