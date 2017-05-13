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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Кадырова и геев
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на главу Чечни Рамзана Кадырова и чеченских геев. Изображения были напечатаны в номере за 19 апреля.
Ранее в СМИ появились публикации о преследовании гомосексуалистов в Чечне и жестоких расправах над ними. Несмотря на то, что в республике отрицают приведенные журналистами факты, на скандал отреагировали во многих европейских странах.
На карикатурах изображения с подписями «Охота на геев открыта», «Геи будут депортированы», «Оттопыривать мизинчик нельзя», «Радуга запрещена», «Фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши», «Кто читает Пруста, того расстреляют». На одной из них изображен Рамзан Кадыров.
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