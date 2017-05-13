Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Кадырова и геев

Ранее в СМИ появились публикации о преследовании гомосексуалистов в Чечне и жестоких расправах над ними. Несмотря на то, что в республике отрицают приведенные журналистами факты, на скандал отреагировали во многих европейских странах.

На карикатурах изображения с подписями «Охота на геев открыта», «Геи будут депортированы», «Оттопыривать мизинчик нельзя», «Радуга запрещена», «Фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши», «Кто читает Пруста, того расстреляют». На одной из них изображен Рамзан Кадыров.