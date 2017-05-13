Омичи устроили давку в очереди за подешевевшим на три рубля сахаром

Жители Омска устроили давку в одном из городских супермаркетов, где была объявлена скидка на сахар. В ролике, появившемся на YouTube , видно, как люди преимущественно пенсионного возраста бьются в очереди за товаром.

При этом цена за килограмм была снижена всего на три рубля, а в одни руки давали не более пяти килограммов, пишет агентство «Омск здесь». Таким образом, покупатели смогли сэкономить максимум 15 рублей.