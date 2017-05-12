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Армстронг: слухи о моей смерти сильно преувеличены
Американский велогонщик Лэнс Армстронг, который семь раз выигрывал «Тур де Франс», но затем в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишён всех спортивных титулов, полученных с 1998 года, опроверг сообщения о своей смерти. В видео на своей странице в «Инстаграме» спортсмен на экране смартфона показал статью с заголовком «Срочные новости: умер шоссейный велогонщик Лэнс Армстронг», а в комментариях процитировал Марка Твена.
«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – написал Армстронг.
"The rumors of my death are greatly exaggerated." - Mark Twain
Публикация от Lance Armstrong (@lancearmstrong)
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