Ведущая Fox News заговорила с американцами по-русски

Ведущая программы ClapBack на Fox News Джули Рогински неожиданно начала вести программу с обращением к телезрителям на русском языке. Она с иронией заявила, что готовится к встрече с "потенциальными хозяевами".

Девушка поздоровалась на русском, после чего как бы случайно вспомнила, что должна вести шоу на английском.

"Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день", - завила по-русски телеведущая.

Уже перейдя на английский язык, она добавила, что "из-за "российского дела" Трампа (ей) как-то стало свободнее говорить по-русски".

Далее она рассказала, как все в США боятся русских хакеров, уверены в том, что РФ захватывает американское правительство. Пользователи социальных сетей отметили, что у руководства канала получилось отлично ответить на всю американскую истерию, которую устроили многие СМИ.