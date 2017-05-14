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Случайно опубликованный твит Трампа из двух букв превратили в мем
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение с единственным словом «Мы», пишет The Hill. Позже твит главы государства был удален, однако интернет-пользователи попытались угадать, что он хотел сказать.
North Korea test-fires projectile believed to be ballistic missile https://t.co/VKoHppMV9J#NorthKorea pic.twitter.com/XT1ulLWUU9— McSpocky™ 👽🖖 (@mcspocky) 13 мая 2017 г.
«Мы обречены», — написала пользователь Amyzing.
...WILL WE WILL ROCK YOU pic.twitter.com/l2Iioxip7a— Jessica Huseman (@JessicaHuseman) 13 мая 2017 г.
Журналистка Джессика Хьюзман предположила, что Трамп хотел написать строчку из песни We Will Rock You группы Queen.
Fixed pic.twitter.com/Lk4BXu6nkb— Alex Kantrowitz (@Kantrowitz) 13 мая 2017 г.
«Нам нужна кнопка редактирования», — заявил репортер Алекс Катровиц.
Адам Пархоменко, бывший помощник кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, призвал пользователей использовать хештег #We для того, чтобы рассказать Трампу, что они о нем думают.
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