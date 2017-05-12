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В Сети посмеялись над "новым имиджем" Киселева

Фото: В Сети посмеялись над «новым имиджем» Киселева
Фото:
В четверг, 11 мая, Киселев пришел в пресс-центр на презентацию книги «Пройти свой путь» спикера госсовета Крыма Владимира Константинова с ссадинами на лице. Руководитель МИА «Россия сегодня» рассказал, что они у него появились в результате неудачного падения на даче в Коктебеле, когда он сажал маслины. Он пошутил, что такая смена имиджа «отражает его позицию». Киселев отметил, что «женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке».
Как в Сети отреагировали на "Новый имидж" Дмитрия Константиновича, смотрим в нашей подборке:

Фото: twitter.com/WPuhov

Фото: twitter.com/natohawks

Безумный мир
РИА Новости
Владимир Константинов
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