В четверг, 11 мая, Киселев пришел в пресс-центр на презентацию книги «Пройти свой путь» спикера госсовета Крыма Владимира Константинова с ссадинами на лице. Руководитель МИА «Россия сегодня» рассказал, что они у него появились в результате неудачного падения на даче в Коктебеле, когда он сажал маслины. Он пошутил, что такая смена имиджа «отражает его позицию». Киселев отметил, что «женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке».

Как в Сети отреагировали на "Новый имидж" Дмитрия Константиновича, смотрим в нашей подборке:

Фото: twitter.com/WPuhov

Первое правило бойцовского клуба: не говорить о бойцовском клубе pic.twitter.com/nm39rYB8Oq — я вам олег (@oleg__lego) 11 мая 2017 г.