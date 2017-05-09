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В США выйдет роман об альтернативной жизни Хиллари Клинтон
Американская писательница Кёртис Ситтенфелд напишет книгу об альтернативном варианте жизни бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на издательство «Random House».
В произведении писательница, известная своими романами «Американская жена» и «Приготовишка», расскажет о том, как бы повернулась жизнь Хиллари Родэм, если бы она не вышла замуж за бывшего президента США Билла Клинтона.
Дата выхода романа не объявлена.
Также сообщается, что писатель-фантаст Уильям Гибсон пишет роман о Хиллари Клинтон, в котором она представлена как президент США.
Ранее стало известно, что Билл Клинтон намерен написать книгу совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном.
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