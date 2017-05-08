Рыбаки поймали крупнейшую акулу в Европе

26-летний рыбак из британского графства Сомерсет и его друг поймали акулу, чья длина тела превышает 7,5 метров, а вес — 680 килограммов. По мнению Бена Бонда, который сражался с хищницей больше часа, это крупнейшая акула из тех, что когда-либо вылавливали на территории Европы, сообщает Metro.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Бен Бонд вместе с приятелем Люком Астоном ловят гигантскую рыбу и затаскивают ее на борт лодки.

Рыбаки заявили, что испытали шок, увидев показавшуюся из-под воды морду акулы.

"Мы никогда не видели ничего подобного", — рассказали молодые люди.

К сожалению, рекорд Бонда и Астона невозможно зафиксировать официально, так как по правилам выловленную рыбу необходимо убить. Рыбаки же отпустили акулу вскоре после того, как поймали.