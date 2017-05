"Умирающего" Пикачу грубо оттащили в сторону во время выступления

На Всемирном фестивале покемонов-2017 в Южной Корее произошел необычный инцидент: костюм одного из выступающих перед зрителями Пикачу (один из видов покемонов — ред.) начал сдуваться, после чего к нему подбежали охранники и довольно жестко оттащили в сторону. На ролик обратил внимание портал The Huffington Post.

На видео 15 человек в костюмах Пикачу танцуют сначала под песню Марка Ронсона Uptown Funk, потом под трек You Can't Stop The Beat из фильма "Лак для волос". В какой-то момент один из костюмов начинает сдуваться, к нему подбегает человек в белой водолазке и мужчины в костюмах.