Русские на вертолетах опустошили запасы шведского ресторана

В понедельник, 1 мая, группа российских туристов на четырех вертолетах прилетела на шведский остров Оланд, чтобы пообедать, а затем отправилась на рыбалку. Об этом сообщает портал Expressen

Владелец ресторана Андерс Линдгрен рассказал, что незадолго до их прибытия ему позвонили из отеля, в котором остановились россияне, и предупредили о том, что группа прилетит на вертолетах. Посадку туристы произвели прямо на газоне рядом с заведением.

По словам хозяина ресторана, гостей было 12 человек, из них девять взрослых и трое детей. Линдреген рассказал, что россияне были очень голодны, туристы съели все блюда из меню и при этом не пили ничего алкогольного.

После плотного обеда отдыхающие опять сели в свои вертолеты и улетели в Копенгаген. Линдреген предположил, что после они должны были отправиться на рыбалку.