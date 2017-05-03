В Швеции высадился «десант» голодных русских на вертолетах

Двенадцать голодных русских на четырех вертолетах приземлились в понедельник на лужайке у ресторана на шведском острове Оланд, передает портал Expressen .

По словам владельца ресторана Андерса Линдгрена, незадолго до визита россиян ему позвонили из отеля, где они остановились, и предупредили, что гости скоро прибудут в ресторан на вертолетах.

Группа россиян, состоящая из девяти взрослых и троих детей, по признанию Линдгрена, съели практически все запасы ресторана, после чего удалились.

Владелец ресторана также сообщил, что после обеда россияне направились в Копенгаген, а также предположил, что затем, они отправятся ловить рыбу в Норвегии. При этом он подчеркнул, что россияне оказались хорошими, вполне обычными людьми .