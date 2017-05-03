Фотограф сняла убивший ее взрыв

Military Review опубликовал последние снимки американского военного фотографа в Афганистане Хильды Клейтон, которые она сделала за несколько секунд до своей смерти.

Фотограф работала в 4-й Бронетанковой бригадной боевой группе как специалист по визуальной информации. Она снимала военные учения и должна была обучить местного фотографа.

Во время учебных стрельб в июле 2013 года в области Карагани на юге Афганистана неожиданно взорвался ствол миномёта, но 22-летняя Клейтон и ее ученик продолжали снимать даже в этот момент, и оба погибли.

Фото: Hilda Clayton / US Army

Также скончались и трое военнослужащих, которые непосредственно и проводили учения.

В честь погибшей Клейтон назвали ежегодный фотоконкурс вооруженных сил США «Лучшая боевая камера».