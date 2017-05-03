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Голого русского художника задержали в центре Нью-Йорка
В Нью-Йорке полиция задержала Федора Павлова, назвавшегося русским художником, из-за «голой» акции. Об этом сообщает New York Daily.
По данным издания, этот мужчина заперся голым в прозрачном ящике. Его акция проходила напротив Метрополитен-музея во время благотворительного званого приема.
Павлова доставили к музею двое его помощников. Они поставили ящик на красной ковровой дорожке, по которой проходили знаменитости, приглашенные на раут. Правоохранители потребовали от 41-летнего Павлова покинуть ящик, однако он отказался.
全裸の状態でクリアケースに入ったアーティストFyodor Pavlov-Andreevichが、メトロポリタン美術館のガラで逮捕。この「捨て子」シリーズは世界各国で5度目の作品。@TheArtNewspaper https://t.co/kOpyY7HrEE pic.twitter.com/YAEAsUQuqc— SUPER ART NEWS (@superartnews) 3 мая 2017 г.
В итоге полиция и прибывшие к Метрополитен-музею пожарные применили к нему силу. Они вытащили Павлова из ящика, завернули его в белую ткань и отвезли в полицейский участок.
Павлову предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении полицейским. Художника отпустили на свободу, но теперь его ожидает суд.
New York Daily отмечает, что Павлов около пяти раз организовывал такие акции. В последний раз – в прошлом году в Сан-Паулу.
Похожие акции устраивал петербургский художник Петр Павленский. Он стал широко известен в ноябре 2013 года, когда прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади в Москве. Полицейские увели его, накрыв белым покрывалом. Акцию, получившую название «Фиксация», он попросил рассматривать как «метафору апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества». В июне 2012 года он зашил себе рот перед Казанским собором в центре Петербурга, выступая против суда над участницами группы Pussy Riot. Тогда правоохранители просто постояли с ним рядом, но задерживать не стали.
В мае 2013 года художник провел акцию «Туша» напротив здания законодательного собрания Петербурга: он разделся до гола и завернулся в колючую проволоку. Таким способом он выразил несогласие с российским законотворчеством. Полицейские извлекли его из проволоки с помощью секаторов.
Самой радикальной его акцией был поджог входной двери ФСБ. Павленский заявлял, что рассматривает это как «пощечину террористической угрозе» и, таким образом, борется с терроризмом.
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