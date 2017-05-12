Житель Екатеринбурга выбросил из окна пятерых котят, собаку, кролика и улиток

Житель Екатеринбурга выбросил из окна домашних животных — пятерых котят, кролика в клетке, а также террариум с улитками и собаку, сообщил сайт E1.

По данным издания, мужчина пришел домой поздно вечером в нетрезвом состоянии. Он пытался пролезть через балкон, разбил окно соседке снизу, потом долго стучал в двери.

Животным вызвали ветеринара. Двух котят спасти не удалось, еще трое выжили, их забрала себе местная жительница. Кролик тоже остался жив, его взял себе кто-то из детей, на чьих глазах это произошло. Больше всего пострадала собака, у которой сотрясение головного мозга, ушиб внутренних органов, подозрение, что отбиты почки, возможно, внутреннее кровотечение, подозрение на перелом таза и шок.

Ветеринар собирается вылечить собаку и найти ей новых адекватных хозяев.

По словам соседей, у мужчины есть двое детей, а его жена беременна. Квартиру на третьем этаже они снимают.