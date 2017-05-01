Певицу обругали за «голый» наряд на детском турнире по борьбе на Украине

Пользователи соцсетей возмутились нарядом певицы, которая выступила на детских соревнованиях по вольной борьбе в городе Нежин в Черниговской области Украины. Об этом сообщает издание «Обозреватель», оно приводит фотографии со страницы пользователя Alex Mann в Facebook.

На турнире по вольной борьбе «Кубок Мерлени» в городе Нежин Черниговской области певица вышла к детям без трусов. Люстрировала труселя) pic.twitter.com/dFcSLYIzhJ — Кремлёвская (@ogrebyt6) 1 мая 2017 г.

«Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Это спортивный комплекс "Звезда". Кто пригласил к детям в таком наряде, очень интересно», — написал юзер.

Женщина пришла на «Кубок Мерлени» в прозрачном наряде с глубоким декольте. Судя по снимкам, одной из частей нижнего белья на ней не было.

Комментаторы стали делиться под снимками своим мнением. «Как можно было такой ужас к детям выпустить?» — спросила одна из пользователей Facebook. «Маразм в нашей стране процветает, если тетя не понимает, что вокруг дети, а не стрип-клуб с голодными мужиками. Мир сходит с ума», — предположила другая.

«Трусы — это вообще пережиток совка. Давно пора было декоммунизировать», — приводит ироничный комментарий еще одного юзера «Политнавигатор».