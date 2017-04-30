В Москве задержан пенсионер, расплатившийся за мобильник стоимостью 65 тысяч рублей купюрами "банка приколов". На него завели дело о мошенничестве.

Как уточняет сайт НТВ.Ru, 65-летний мужчина увидел объявление о продаже гаджета в Интернете, после чего встретился с пострадавшей в кафе и купил устройство, оставив продавцу пятитысячные фальшивки.