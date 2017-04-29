Человек в костюме гориллы шесть дней полз до финиша Лондонского марафона

В субботу, 29 апреля, он провел видеотрансляцию окончании забега в Twitter.

Последние метры мужчина преодолел в сопровождении сыновей, также наряженных обезьянами. У финишной черты его приветствовали несколько десятков человек, в том числе знаменитый британский натуралист, комик и телеведущий Билл Одди.

Как сообщает Associated Press, сотрудник британской полиции Том Харрисон, выступающий под псевдонимом Мистер Горилла, стартовал 23 апреля вместе с другими участниками.

В отличие от остальных, он не бежал, а передвигался на всех четырех конечностях. Это значительно ограничило его скорость. Мужчина утверждает, что ползти на четвереньках куда труднее, чем бежать. «Мы определенно на это не рассчитаны», — говорит он.

Целью затеи был сбор средств для благотворительной организации Gorilla Organization, которая защищает редких африканских горилл. Благодаря усилиям Харрисона, она привлекла более 22 тысяч фунтов стерлингов (более полутора миллионов рублей).

В 2014 году сообщалось, что в зоопарке испанского острова Тенерифе ветеринар перепутал смотрителя, который был одет в костюм гориллы, с самим приматом, и выстрелил в него транквилизатором.