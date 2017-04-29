Австралийский пилот-стажер посадил самолет без переднего шасси

В Австралии 21-летний пилот-стажер Захари Кокс смог посадить самолет без передней стойки шасси. Канал 9 News опубликовал видео экстренной посадки в аэропорту Арчерфилд.

WATCH: Plane makes emergency landing at Archerfield Airport with a nose gear failure. #9News pic.twitter.com/pG5p6ygfn4 — Nine News Queensland (@9NewsQueensland) 27 апреля 2017 г.

Легкий самолет слегка наклонился вперед, затем проехал по взлетно-посадочной полосе, но в целом приземление прошло благополучно.

Машина скорой помощи и пожарные ждали его приземления.

Все три человека, находившихся на борту, покинули самолет невредимыми.

Пилот рассказал, что не испугался и готов к следующему учебному полету.