Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Австралийский пилот-стажер посадил самолет без переднего шасси

Австралийский пилот-стажер посадил самолет без переднего шасси
Фото:
В Австралии 21-летний пилот-стажер Захари Кокс смог посадить самолет без передней стойки шасси. Канал 9 News опубликовал видео экстренной посадки в аэропорту Арчерфилд.
Легкий самолет слегка наклонился вперед, затем проехал по взлетно-посадочной полосе, но в целом приземление прошло благополучно.
Машина скорой помощи и пожарные ждали его приземления.
Все три человека, находившихся на борту, покинули самолет невредимыми.
Пилот рассказал, что не испугался и готов к следующему учебному полету.
Еще 1 источник
Австралия Безумный мир Вологда
Оставить комментарий

Последние новости