В Екатеринбурге отменили «Монстрацию»

Запланированная в Екатеринбурге на воскресенье, 14 мая, «Монстрация», не состоится. Организаторам не удалось получить разрешение местных властей на проведение мероприятия. Об этом они сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы также предупредили, что на место сбора лучше не приходить, поскольку в полицию поступило уведомление о возможной несанкционированной акции, за что предусмотрена административная ответственность.

Как отмечает ТАСС , изначально «Монстрацию» в Екатеринбурге планировали провести 1 мая, но согласовать мероприятие не удалось из-за неверно составленного запроса. Тогда организаторы перенесли проведение шествия на 14 мая.

1 мая в новосибирской «Монстрации» приняли участие около трех тысяч человек. Аполитичное шествие проводится в городе с 2004 года. Его участники ежегодно выходят 1 мая с абсурдными лозунгами вроде «Какого числа Первомай?», «Шкаф — это не выход», «Мы это вы», «Система, ты чо такая нервная?», «Империя зла. Империя очень зла!». В этом году «Монстрация» помимо Новосибирска прошла еще в девяти регионах России, а также впервые в Праге.