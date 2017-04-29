В соцсетях поразились спокойствию кассира кафе во время ограбления

Видео вооруженного ограбления кафе в США Канзас-Сити набрало миллионы просмотров в интернете из-за невозмутимого спокойствия продавца, к виску которого приставили пистолет. Инцидент произошел в Канзас-Сити, сообщает местное издание KSHB

Преступление произошло в минувшую среду вечером, в кафе быстрого питания «Джимми Джонс». Грабитель притворился добропорядочным покупателем и начал делать заказ. Затем неожиданно достал пистолет и потребовал деньги. Продавец отреагировал совершенно невозмутимо, открыл кассу и отдал деньги. При этом он не выказал страха, даже когда грабитель приставил пистолет к его лицу.

Впоследствии преступник был задержан. По данным полиции, грабителем оказался Терри Рейфорд. Он рецидивист, ранее уже был судим за похожие преступления. В пятницу он предстал перед федеральным судом. Согласно судебным документам, преступник выбрал заведение «Джимми Джонс», потому что там освещение было более тусклым, чем в соседнем «Макдональдсе»

Кассир рассказал журналистам, как происходило ограбление.

«Ну, он вошел и заказал сэндвич. Спросил, какой сыр у нас есть. Потом он принялся шептать мне, чтобы я спокойно открыл ящик. Потом стал говорить громче и ругаться», - рассказал герой ролика, продавец Такер Мюррей, работавший за прилавком.

Мюррей остался на удивление спокоен, и даже посмотрел преступнику прямо в глаза, передавая деньги.

«Мой менеджер за мной сказал мне, чтобы я отдал ему деньги», - пояснил продавец.

Видео в Youtube уже посмотрела мать Мюррея, Бонни. Она пришла в ужас.

«Когда коснулся пистолетом лица моего сына, я реагировала совсем по-другому», - сказала она.

Пользователи выразили восторг поведением отважного продавца.