Американский телеканал открыл еще одну Новую Зеландию

В Сети высмеяли американский телеканал ABC News за то, что он показал на карте мира в ходе новостного выпуска две Новые Зеландии, которые были расположены рядом друг с другом. Комментаторы тут же принялись меряться остроумием на эту тему. Один из них заявил, что одной Новой Зеландии никогда не достаточно. Другой сказал, что это «дабл-Зедандия» (двойная). «Одна - это Новая Зеландия, а вторая - Старая Зеландия», - написал третий.