Поляк не нашел Польшу на глобусе, купленном в Германии

Гражданин Польши приобрел в Германии необычный глобус, на котором ФРГ граничит с Российской Федерацией. Больше всего поляка возмутило то, что на земном шаре не оказалось Польши. Об этом сообщает издание Wpolityce.pl. Мужчина купил глобус в супермаркете в Зальцбурге еще в феврале 2017 года. На карте мира не оказалось Белоруссии, Украины, Польши и ряда других стран. Таким образом, ближайшим соседом Германии стала Россия. Отмечается, что глобус был произведен в ФРГ.