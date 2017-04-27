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Поляк не нашел Польшу на глобусе, купленном в Германии
Фото: wpolityce.pl
Гражданин Польши приобрел в Германии необычный глобус, на котором ФРГ граничит с Российской Федерацией. Больше всего поляка возмутило то, что на земном шаре не оказалось Польши. Об этом сообщает издание Wpolityce.pl. Мужчина купил глобус в супермаркете в Зальцбурге еще в феврале 2017 года. На карте мира не оказалось Белоруссии, Украины, Польши и ряда других стран. Таким образом, ближайшим соседом Германии стала Россия. Отмечается, что глобус был произведен в ФРГ.
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