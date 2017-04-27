Памятник Ивану Грозному исчез с места установки в Александрове

Памятник Ивану Грозному , открытие которого должно было состояться в Александрове Владимирской области 29 апреля, увезли с места установки, пока его автор — скульптор Василий Селиванов — ходил на обед. Об этом сообщает «Комсомольская правда во Владимире».

По словам Селиванова, он приехал в Александров, чтобы «примерить» памятник к постаменту, который уже установлен. «Мы проверили, правильно ли он получился и решили временно поставить царя на него, чтобы в день открытия все шло как надо, и не было непредвиденных ситуаций. Затем мы пошли пообедать, оставив скульптуру на месте. Вернулись — его уже не было!» — рассказал он. Скульптор написал заявление о пропаже памятника в прокуратуру

Как отмечает издание, свидетели произошедшего уверены, что монумент украли. При этом в администрации города утверждают, что Ивана Грозного увезли с их разрешения, поскольку его открытие перенесли на лето. Власти говорят, что отвезли памятник на территорию муниципального предприятия «Госстройзаказчик», где он находится под надежной охраной. При этом Селиванов заявил, что ему никто не сообщил о переносе установки на более поздний срок.

Памятник в Александрове собирались поставить ко Дню народного единства 4 ноября 2016 года. По словам инициатора его создания, президента фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» Дмитрия Лысенкова , деньги собирали через пожертвования. Стоимость монумента составила пять миллионов рублей.

В октябре 2016-го в Орле открыли первый в России памятник Ивану Грозному. Его установили на набережной в месте слияния рек Ока и Орлик.