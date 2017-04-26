В сети назначили дату начала Третьей мировой войны

Посетители раздела «Конспирология» на форуме Reddit устроили масштабное обсуждение вероятного начала Третьей мировой войны. На это обратило внимание издание Motherboard.

В разделе пользователи собрали все возможные факты и догадки, которые, по их мнению, доказывают факт того, что США находятся в опасности и Третья мировая может начаться с ядерного удара Северной Кореи. Для ясности собеседники используют пометку «4/26», имея в виду 26 апреля 2017 года.

Один из юзеров вынес все ключевые моменты дискуссии в отдельный пост, который в данный момент собрал уже почти три с половиной тысячи лайков.

Участники беседы посчитали, что учения на случай ядерной атаки, проводящиеся в Нью-Йорке и Нью-Джерси, на самом деле — масштабная подготовка к вторжению. Они также единогласно выразили недоверие по поводу тестового характера северокорейских запусков.

«Все это — часть огромного плана. Люди сверху играют в шахматы, а не в шашки», — многозначительно отметил один из пользователей.

Представитель федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США заявил, что догадки сетевых конспирологов не стоит воспринимать всерьез, и план учений был утвержден еще в прошлом году.