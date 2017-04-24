Литовский самолет улетел в Белоруссию из-за увлеченной беседы на борту

Литовский легкомоторный самолет нарушил границу Белоруссии из-за того, что один из членов экипажа увлеченно обсуждал преимущества воздушного судна с его потенциальным покупателем. Об этом сообщил заместитель директора администрации гражданской авиации Литвы Альвидас Шумскас, передает РИА Новости в понедельник, 24 апреля.

По словам чиновника, двое мужчин, литовец и швед, беседовали во время демонстрационного полета 19 апреля, чем отвлекли пилота. В итоге он не заметил, как углубился на территорию Белоруссии на восемь километров. Шумскас уточнил, что за штурвалом находился гражданин Дании, а потенциальным покупателем был литовец.

Агентство BNS, в свою очередь, сообщило другие подробности инцидента, отмечает РИА Новости. Временно исполняющий обязанности директора компании «Воздушная навигация» Миндаугас Густис рассказал, что пилот поднял самолет в воздух в аэропорту Вильнюса и собирался долететь до границы с Белоруссией, однако нарушил план полета. Когда воздушное судно оказалось над территорией другой страны, экипажу немедленно было приказано вернуться на территорию Литвы, что он и сделал.

23 апреля в Минске предупредили Литву о готовности военных применить силу в случае повторных нарушений воздушной границы. Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Олег Двигалев отметил, что гражданский самолет влетел в воздушное пространство страны «вблизи строящейся атомной станции».