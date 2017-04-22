Сотрудники Гжельского фарфорового завода, где придумали собственную версию скульптуры Ждуна, рассказали корреспонденту Sputnik Латвия, как возникла идея сделать "гждуна" и как к нему отнеслась создательница — нидерландская художница Маргрит ван Бреворт.

Сам "гждун" не слишком сложен в изготовлении, так как состоит лишь из двух деталей — самой фигурки и фарфорового чайничка, который та держит в руках. Самой трудной частью создания полноценной фигурки является роспись, которая занимает 20-25 минут. Это тонкая и кропотливая работа — надо добиться, чтобы краска не потекла и не выгорела при обжиге, пояснили работники завода.

"Мы его сначала для себя сделали. И совершенно неожиданно он очень многим понравился", — рассказала Sputnik Латвия одна из работниц предприятия. Затем, по словам руководителя пресс-службы предприятия Константина Беркова, фотографию фигурки выложили в соцсетях, связались с автором скульптуры и даже отправили ей одного "гждуна". Художница в ответ пообещала посетить завод во время поездки в Россию. "Так что надеюсь, что, может быть, даже возникнет плодотворный союз", — заявил он.

На предприятии надеются вернуть молодому поколению интерес к народным промыслам, в значительной степени утраченный в начале 1990-х годов. "При СССР Гжель была раскрученным трендом. Но сейчас это — не модная посуда. Люди, которые раньше ценили и покупали гжель, уже состарились. А для молодежи, которой сейчас 17-20 лет и которая уже платежеспособна, тарелка или кружка в стиле "гжель" не имеет никакой ценности. Основная задача для нас была найти подход к новому поколению. И так появился "гждун", — рассказал Sputnik Латвия коммерческий директор завода Александр Федоринов.

Кроме "гждуна", на заводе планируют выпускать фигурки других популярных в сети персонажей. Например, рассматривалась идея создать расписанного под гжель "Губку Боба Квадратные Штаны", — героя известного американского мультсериала.

Сам Федоринов, уроженец Риги, намерен продвигать продукцию завода на европейский рынок через Латвию. По его словам, Латвия хороша как "стартовая площадка", так как почти все говорят на русском языке. При этом в Москве создана более благоприятная для предпринимателей обстановка — в Латвии после открытия бизнеса предпринимателю приходится сразу иметь дело с многочисленными проверками и отчетностью, чего нет в России, рассказал он.