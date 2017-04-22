Пранкер поговорил со Скрипкой о гетто для не знающих украинский от лица Авакова

Пранкер Алексей Столяров , известный как Лексус, поговорил с украинским музыкантом, лидером группы «Вопли Видоплясова» Олегом Скрипкой . Об этом пранкер рассказал радиостанции «Говорит Москва» в субботу, 22 апреля.

Лексус представился министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым . В центре обсуждения оказалось высказывание Скрипки о необходимости создания гетто для тех, кто говорит не говорит на украинском языке.

«Он перед всеми извинился, причем общался на русском языке. Он ссылается на шутку, на какой-то анекдот, который он рассказывал, что это была шутка. Остается только гадать, какие у него еще есть шутки в обиходе. Какой-то у него юмор нездоровый», — отметил Столяров.

«По его интонации было понятно, что он немного испугался», — подчеркнул пранкер.

Ранее в субботу стало известно, что украинская общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты» пожаловалась на Скрипку в прокуратуру за разжигание межнациональной ненависти и вражды.

20 апреля музыкант призвал создать гетто для жителей Украины, которые не говорят на государственном языке. «Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны», — заявил исполнитель.

Аваков осудил Скрипку за его слова, назвав их «фальшивым перлом».