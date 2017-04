Пользователей Сети завела в тупик задача для дошкольников

Пользователи интернета бьются над решением домашнего задания для детей дошкольного возраста. Головоломку опубликовала жительница Нью-Йорка, чьей дочери выдали упражнение в детском саду. Об этом сообщает издание The Huffington Post

В задании говорится, что дети должны сначала прописать букву T, после чего угадать по четырем картинкам слова, в составе которых содержится эта буква. Проблемы вызвал четвертый рисунок. На нем изображена крольчиха и ее четверо крольчат. Животные сидят вокруг миски с едой. Пользователи стали предлагать варианты ответов. Среди них – twins (двойняшки), two by two (двое за двумя), twabbit (выдуманное от rabbit – кролик). Один из пользователей написал: «Спорю, это была ошибка».

Мама девочки вписала в графу ответов слово Pet (питомец), что было засчитано учителем за правильный ответ. Однако впоследствии женщина узнала, что верным ответом было слово Vet (ветеринар). Остается загадкой, почему именно это слово должны были написать дети. Изображение с задачей для детей на ресурсе Imgur собрало более 270 тысяч просмотров.