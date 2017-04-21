Автомастер из Могилева Вадим Кученков собрал автомонстра, который похож на машину из популярного боевика "Безумный Макс". Донором для автомобиля стала старая "Волга" ГАЗ-24. Автомастер изменил машину до неузнаваемости — о том, что под слоями стали и сварки прячется фактически раритет, построенный в СССР, можно угадать только по передней части машины.

Машина выполнена в стилистике фильма и "вооружена" имитациями вращающегося спаренного пулемета. Еще один "пулемет" установлен на крыше необычного монстр-кара. Кученков посвятил своему детищу целый альбом на своей странице в Facebook — на фотографиях запечатлены даже маленькие дети автомастера, которые помогали ему в процессе постройки монстр-кара. "Безумный Макс" — трилогия в стиле дизельпанка, в которой одними из главных героев выступают мощные автомобили, переделанные до неузнаваемости и оснащенные всевозможными видами вооружения. Первый фильм франшизы вышел в 1979 году, главную роль в нем сыграл Мел Гибсон . Третья часть увидела свет в 21015 году.