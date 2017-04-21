Москвич снял хоррор с визжащим от ужаса пылесосом

Житель Москвы под ником ashansta показал в Instagram, как его «пылесос панически боится щелей». Молодой человек прошелся насадкой по тумбочке, и когда машина натыкалась на щели, начинался жалобный крик. Из Instagram короткий ролик попал на YouTube, где за день собрал около полумиллиона просмотров.

В комментариях к видео пользователи называют его бытовым хоррором, сочувствуют «испуганному» пылесосу и отмечают, что не могут перестать смеяться. Однако некоторые заметили, что подобный ролик уже был на популярном американском развлекательном портале Reddit, а россиянин просто его повторил.