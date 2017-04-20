Секретная служба направила к психиатру слишком докучливого ухажера дочери Обамы

Секретная служба США задержала и направила на психиатрическую экспертизу жителя Нью-Йорка, который слишком настойчиво ухаживал за старшей дочерью 44-го президента страны Малией Обамой . Об этом сообщила газета Daily News.

Согласно данным ее источников, 10 апреля агентам Секретной службы пришлось принудительно выставить за дверь 30-летнего Джейра Нилтона Кардосо, который проник на четвертый этаж здания в нью-йоркском районе Трайбека, где работает практиканткой 18-летняя Малия, и во всеуслышание признался в любви к ней. Через два дня настойчивый ухажер объявился снова, на этот раз он начал преследовать девушку от выхода из дома в другом районе мегаполиса. Охрана остановила его и попросила оставить в покое девушку.

Секретная служба выяснила, что ранее Кардосо неоднократно пытался проникнуть в Белый дом, когда в нем с семьей жила Малия. Агенты явились в дом этого мужчины в Бруклине, провели с ним беседу и пришли к выводу, что у него есть признаки психического расстройства. Это дало основания отправить его в клинику на психиатрическую экспертизу.

Секретная служба в настоящий момент изучает возможность выдвижения обвинений против Кардосо.

Дочери 43-го президента страны Джорджа Буша в письме, опубликованном в журнале Time, посоветовали Малии и ее сестре Саше после переезда из Белого дома не бояться совершать ошибки, окружать себя верными друзьями и поддерживать знакомство с персоналом Белого дома, включая сотрудников Секретной службы. Барбара Буш и Дженна Буш- Хэгер напомнили, как восемь лет назад приветствовали дочерей Обамы на пороге Белого дома. "Теперь и вам предстоит вступить в клуб детей бывшего первого лица государства, вы к этому не стремились, и руководства к действию у вас нет", - констатировали Барбара, возглавляющая корпорацию Global Health ("Глоубал хелс"), и Дженна, работающая корреспондентом шоу Today ("Тудей").