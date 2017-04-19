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Рамблер

Профессионального охотника из ЮАР съели аллигаторы

Профессионального охотника из ЮАР съели аллигаторы
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В Зимбабве два аллигатора растерзали профессионального охотника Скотта ван Зила. В желудках рептилий были обнаружены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.
«Внутри (аллигаторов – прим. Рамблер) мы обнаружили нечто, похожее на фрагменты человеческого тела», — заявил один из участников поисковой операции Сакки Лувренс.
Скотт ван Зил пропал на прошлой неделе во время сафари. На охоту он отправился вместе со своим местным коллегой и несколькими собаками. Охотники добрались до места на автомобиле, после чего решили разделиться. Больше ван Зила никто не видел. Собаки вернулись к месту стоянки без хозяина, а его вещи остались в машине. В поисковой операции участвовали спасатели, водолазы, следопыты. Для установления местонахождения ван Зила в воздух был поднят вертолет. Через несколько часов на берегу реки Лимпопо был найден рюкзак мужчины. Судмедэксперты установят, действительно ли найденные останки во внутренностях аллигаторов принадлежат Скотту ван Зилу.
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