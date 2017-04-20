Художник-акционист высидел 10 цыплят

Французкий художник-акционист Абрам Пуэншеваль, который высиживал куриные яйца на глазах у изумлённой публики в стеклянном корпусе в музее Palais de Tokyo в Париже, добился желаемого результата — у него вылупились 10 цыплят, сообщает Reuters. Этот нелёгкий процесс занял у него около трёх недель.

Художник хотел на себе ощутить, какие чувства испытывает курица при высиживании яиц. Экспериментатор сидел на специально приспособленном стуле, под сиденьем которого была установлена ёмкость для куриных яиц. Соблюдался температурный режим, а отлучаться с насиженного места художник мог не более чем на полчаса в день.