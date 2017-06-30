В Чили проверяют медиков, смотревших футбол во время операции

Клинический госпиталь при университете Чили начал проверку в отношении бригады врачей, которые смотрели матч между командами Чили и Португалии на Кубке конфедераций прямо во время сложной хирургической операции.



Португальцы в минувшую среду на "Казань Арене" в полуфинале турнира уступили сборной Чили в серии послематчевых пенальти со счетом 0:3. Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0.



"Приняты все необходимые административные меры в связи с этим случаем, начато предварительное расследование", — говорится в сообщении госпиталя. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как медперсонал следит за серией пенальти прямо во время операции и празднует успех чилийской сборной.



Руководство больницы заявило, что категорически осуждает подобное поведение врачей и сам факт наличия включенного телевизора в операционной, отмечает чилийский портал Dinamo. При этом госпиталь сообщил, что сама операция прошла успешно, а состояние прооперированного пациента удовлетворительное.