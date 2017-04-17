Дуров объяснил, почему удалил всех друзей из соцсетей

«Спрашивают, почему я везде обнулил списки друзей. Друзья в социальных сетях — это явление из 2010 года. Все, кто нужен, давно в мессенджерах. Поддерживать устаревающие списки друзей в публичных сетях бессмысленно и долго. Читать чьи-то новости — засорение мозга. Чтобы расчистить место для нового, нужно не бояться избавляться от старого багажа — устаревающих идей, представлений, связей, мест работы. Говорят, что лучшее — враг хорошего. Но верно и то, что хорошее — враг лучшего. Единственная преграда на пути к лучшему — это цепляние за то хорошее, что уже есть», — написал Дуров на своей странице во «ВКонтакте».

27 марта Дуров сообщил, что «обнулил графу "Друзья/Подписки" во всех соцсетях».

Среди них Instagram, Twitter, Facebook, Youtube.