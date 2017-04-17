В интернете появился снимок памятника Юрию Никулину на Цветном бульваре в Москве с необычного ракурса. При взгляде на фотографию создается впечатление, будто актер спасает свой автомобиль от эвакуаторов. Об этом написал пользователь Вася Богданов в своем аккаунте в Facebook.

«РЕДКИЙ КАДР: Юрий Никулин в последний момент спасает свой кабриолет Adler Trumpf от эвакуации за парковку на тротуаре!», - говорится в подписи к снимку.

Памятник актеру Юрию Никулину был установлен 3 сентября 2000 года. В Цирке на Цветном бульваре артист проработал более 50 лет. Автомобиль марки Adler Trumpf известен зрителям по фильму «Кавказская пленница». Автор памятника – скульптор Александр Рукавишников. В 2003 году вандалы украли с памятника колесо автомобиля.