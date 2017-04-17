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В московской парикмахерской детям предложили стрижку "Гитлерюгенд"
Фото: Facebook
Пользователи социальных сетей обратили внимание на рекламу одной из парикмахерских в торговом центре на юго-западе столицы: заведение предлагает сделать юным клиентам "модельную стрижку Гитлерюгенд".
"… Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?" — написала посетительница салона Ольга Макарова, опубликовавшая снимок объявления в Facebook.
В комментариях пользователи отметили, что стрижка "Гитлерюгенд" встречается и в других парикмахерских Москвы.
Гитлерюгенд (Hitlerjugend) — молодежная организация, действовавшая в нацистской Германии с 1926 по 1945 годы.
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