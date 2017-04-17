Пользователи социальных сетей обратили внимание на рекламу одной из парикмахерских в торговом центре на юго-западе столицы: заведение предлагает сделать юным клиентам "модельную стрижку Гитлерюгенд".

"… Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?" — написала посетительница салона Ольга Макарова , опубликовавшая снимок объявления в Facebook.

В комментариях пользователи отметили, что стрижка "Гитлерюгенд" встречается и в других парикмахерских Москвы.

Гитлерюгенд (Hitlerjugend) — молодежная организация, действовавшая в нацистской Германии с 1926 по 1945 годы.