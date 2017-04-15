В Петербурге установили новогоднюю ель

Ночью 15 апреля возле ТЦ «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге появилась новогодняя ель, сообщает Life

В соцсетях пользователи выражают удивление по этому поводу.

Фото: vk.com/newkudrovo

— Ночью видела, как устанавливали. Думала, может, сцену для гуляний ставят. Проснулась — ёлка, — рассказала очевидица в соцсетях. По мнению петербуржцев, кто-то просто перепутал Пасху с Рождеством.

В торговом центре на вопрос, почему к Пасхе на их территории появилась новогодняя ель, не смогли ответить. «У нас нет информации, что там, зачем и для кого поставили эту прекрасную ёлку, — заявили в ТЦ "Мега Дыбенко"».