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В Москве коммунальщики отредактировали 7 тысяч сугробов на фотографиях
За три зимних периода с 2015-го по 2017 год столичные коммунальщики около семи тысяч раз провели «уборку» снега с помощью фотошопа. Об этом сообщает Life со ссылкой на неназванный источник.
По данным издания, чиновники редактировали фотографии, чтобы отчитаться перед мэрией. В реальности же, утверждает Life, дороги так и оставались неубранными.
Разоблачить коммунальщиков удалось с помощью портала «Наш город». Москвичи направляли туда запросы и жалобы, а затем получали фотографии с якобы убранными дворами. После этого жители столицы начали публиковать на портале свои собственные снимки, на которых следы уборки заметны не были.
«Количество выявленных фактов фотошопа и постановочных фотографий превысило семь тысяч. Все они были обосновано опровергнуты жителями через портал «Наш город». Наибольшее количество таких случаев приходится на Восточный, Северный и Южный административные округа», - уточнил собеседник Life.
По всем фактам несоответствия фотографий коммунальщиков реальной ситуации назначены служебные проверки.
В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района Коптево Михаила Юзбашяна из-за некачественной работы и подтасовки ответов на портале «Наш город». Глава города посоветовал Юзбашяну «применять таланты фотографа в другом месте».
Эта ситуация стала не первым случаем, когда мэр увольняет главу управы за «таланты фотографа», применяемые на портале «Наш город». В 2014 году из-за фотошопа лишился должности глава Пресненского района столицы Александр Тарасов. Тогда стало известно, что жителям района, попросившим разместить на своем доме табличку с адресом, ее нарисовали в отчете с помощью фоторедактора. Для чего применил фотошоп Юзбашян, Собянин не уточнил.
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