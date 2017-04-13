В Москве коммунальщики отредактировали 7 тысяч сугробов на фотографиях

За три зимних периода с 2015-го по 2017 год столичные коммунальщики около семи тысяч раз провели «уборку» снега с помощью фотошопа. Об этом сообщает Life со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, чиновники редактировали фотографии, чтобы отчитаться перед мэрией. В реальности же, утверждает Life, дороги так и оставались неубранными.

Разоблачить коммунальщиков удалось с помощью портала «Наш город». Москвичи направляли туда запросы и жалобы, а затем получали фотографии с якобы убранными дворами. После этого жители столицы начали публиковать на портале свои собственные снимки, на которых следы уборки заметны не были.

«Количество выявленных фактов фотошопа и постановочных фотографий превысило семь тысяч. Все они были обосновано опровергнуты жителями через портал «Наш город». Наибольшее количество таких случаев приходится на Восточный, Северный и Южный административные округа», - уточнил собеседник Life.

По всем фактам несоответствия фотографий коммунальщиков реальной ситуации назначены служебные проверки.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района Коптево Михаила Юзбашяна из-за некачественной работы и подтасовки ответов на портале «Наш город». Глава города посоветовал Юзбашяну «применять таланты фотографа в другом месте».