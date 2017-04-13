Тинькова сфотографировали в московском метро

"Стоит такой как все", - написал Лобушкин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Тиньков известен своими провокационными заявлениями и неожиданными поступками. Так, в 2014 году вслед за главой Apple Тимом Куком , совершившим каминг-аут, Тиньков заявил, что он тоже гей. Позднее бизнесмен заявил, что просто решил пошутить над Куком. В 2015 году Тиньков покрасил волосы в розовый цвет в честь победы велокоманды «Тинькофф-Саксо» над «Джиро д’Италия». В другой раз Тиньков отчитал в Instagram одну из сотрудниц за то, что она надела корону будущей победительницы конкурса красоты «Tinkoff girl». Основатель банка назвал ее «бесплатной давалкой» и опубликовал якобы номер телефона девушки, который оказался ненастоящим. В Twitter Тиньков также часто шутит над владельцами стратапов и не слишком успешными бизнесменами.