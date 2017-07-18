В Вашингтоне робот-охранник утопился во время работы

В одном из торгово-офисных центров Вашингтона робот-охранник во время патрулирования подъехал к фонтану и упал в него. Об этом сообщает CNet.

По словам очевидцев инцидента, это выглядело так, как будто робот решил совершить суицид. Прибывшие на место охранники достали робота из воды и унесли в служебное помещение.

Стейси Дин Стивенс, вице-президент по маркетингу и продажам в Knightscope, компании, создающей таких роботов, заявил, что это «единичный инцидент», и его сейчас расследуют. «Ни один человек не пострадал или не был каким-либо образом вовлечен», - подчеркнул он.

По предварительной версии, в работе программы робота произошел технический сбой.