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В Вашингтоне робот-охранник утопился во время работы
В одном из торгово-офисных центров Вашингтона робот-охранник во время патрулирования подъехал к фонтану и упал в него. Об этом сообщает CNet.
По словам очевидцев инцидента, это выглядело так, как будто робот решил совершить суицид. Прибывшие на место охранники достали робота из воды и унесли в служебное помещение.
Стейси Дин Стивенс, вице-президент по маркетингу и продажам в Knightscope, компании, создающей таких роботов, заявил, что это «единичный инцидент», и его сейчас расследуют. «Ни один человек не пострадал или не был каким-либо образом вовлечен», - подчеркнул он.
По предварительной версии, в работе программы робота произошел технический сбой.
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