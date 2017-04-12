«Никакого благословения Русской Православной Церкви на продажу люксовых моделей мобильных телефонов нет. Формулировка "В РПЦ благословили.." является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение Патриарха или решение Синода, чего, разумеется не может быть в принципе в отношении подобных вещей, а какие-то действия отдельно взятого епископа (еще нужно понять как было все на самом деле) никак не могут быть основанием для такого обобщения. Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать просто нечестно. Пошлятина какая-то», - написал Волков.

Ранее бренд Caviar сообщил, что выпустил перед Пасхой золотые телефоны с выгравированным на корпусе текстом молитв "Отче наш" и "Спаси и сохрани" стоимостью почти 220 тысяч рублей.

Компания заявила, что устройства продают с благословения РПЦ, так как их освятил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.