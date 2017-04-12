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«Пошлятина»: РПЦ прокомментировала выпуск "православных" телефонов
Фото: Caviar
Русская православная церковь назвала рекламную компанию производителя золотых люксовых мобильных телефонов «Спаси и сохрани» пошлятиной. Так же в РПЦ заявили, что не благословляли продажу данных устройств. Об этом в своем Facebook написал глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков.
«Никакого благословения Русской Православной Церкви на продажу люксовых моделей мобильных телефонов нет. Формулировка "В РПЦ благословили.." является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение Патриарха или решение Синода, чего, разумеется не может быть в принципе в отношении подобных вещей, а какие-то действия отдельно взятого епископа (еще нужно понять как было все на самом деле) никак не могут быть основанием для такого обобщения. Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать просто нечестно. Пошлятина какая-то», - написал Волков.
Ранее бренд Caviar сообщил, что выпустил перед Пасхой золотые телефоны с выгравированным на корпусе текстом молитв "Отче наш" и "Спаси и сохрани" стоимостью почти 220 тысяч рублей.
Компания заявила, что устройства продают с благословения РПЦ, так как их освятил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.
Безумный мир Владимир Кострома Общество Еще 1 тег
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