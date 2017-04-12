Cенатор доложит ФБР о «разведчиках» Бузовой, Собчак и Укупнике

Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора Адама Шифа, рассказав ему о российских «разведчиках» Ольге Бузовой, Ксении Собчак и Аркадии Укупнике, сообщает Life . Сенатор пообещал сообщить эту информацию ФБР

Пранкеры разыграли сенатора от лица председателя Верховной рады Андрея Парубия. Они рассказали Шифу, что «российские разведчики» Бузова, Собчак и Укупник собирали компромат на президента США Дональда Трампа . В 2013 году Бузова, якобы получив задание от Собчак, на конкурсе "Мисс Вселенная" сделала интимные фото Трампа, которые затем были переданы президенту РФ Владимиру Путину. Также пранкеры заявили, что Трамп якобы общался с "разведчиком" Укупником через бывшего советника Майкла Флинна

Сенатор Шиф заверил пранкеров, что будет рад получить записи телефонных разговоров разведчиков. Он добавил, что будет сотрудничать с ФБР по этому вопросу.